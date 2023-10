F1, Vasseur e la ricetta Ferrari per il Messico: “Serve un compromesso”

CITTÀ DEL MESSICO - La Ferrari ha concluso il venerdì di prove libere del Gran Premio del Messico tutto sommato con buone indicazioni, che, con un buon lavoro nel sabato di qualifiche , potrebbero far ben sperare in vista della gara. Servirà quindi trovare il giusto equilibrio, come ha sottolineato Frederic Vasseur ai microfoni di Sky Sport: " L’alta velocità di punta è sempre un vantaggio nelle battaglie, ma un punto a sfavore è dato dal degrado, serve trovare un compromesso - ha sottolineato Vasseur -. Ma dopo un certo calo di prestazione delle gomme nella prima parte dello stint lungo, Charles è stato costante, e questo significa che può essere un buon compromesso".

Ferrari, Vasseur e il problema raffreddamento

Un aspetto complicato per tutte le scuderie sarà la gestione del gran caldo di Città del Messico. Situazione rimarcata dallo stesso Vasseur, che ha spiegato: "Stiamo tutti faticando nel cercare le regolazioni adatte per assicurare il raffreddamento, un fattore che può avere impatti diversi su macchine diverse, Siamo concentrati sul raffreddamento di freni e motore per evitare di fare gestione del motore durante la gara, quello sarà un aspetto chiave per le prestazioni del weekend".