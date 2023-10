Ferrari, prima fila Sainz in Messico: "Ero più veloce e non capivo perchè"

CITTA' DEL MESSICO -"La sessione è stata molto strana. In realtà tutto il weekend lo è stato. D’improvviso sono migliorato di un decimo e facevo fatica a capire come mai prima andavo più lento e poi di colpo più veloce. E’ difficile capire anche la sensazione dei pneumatici, erano veramente strani. Ma alla fine siamo riusciti a metterci in una buona posizione per domani". Queste le parole di Carlos Sainz dopo il secondo posto in qualifica nel Gran Premio del Messico di Formula 1. Lo spagnolo partirà in prima fila assieme all'altra Ferrari di Charles Leclerc, che ha conquistato la pole position: Gara? Sicuramente non siamo forti con tanto carburante, sappiamo di avere le Red Bull dietro, ma partire davanti è un bel vantaggio - le sue parole a Sky Sport -. Daremo il massimo. L'ultimo giro del Q3 non è stato perfetto, ma è stato il migliore, eppure sono stato un decimo più lento del precedente. La Red Bull è più forte sul passo gara, ma con due macchine davanti possiamo giocarcela. La partenza sarà la chiave. Difficile prevedere scenari per domani, sarà una bella staccata".