F1 Brasile, Leclerc: "Grip assente, ma secondo posto è una bella sorpresa"

SAN PAOLO - "Condizioni così non ne ho mai avute in carriera". Poche parole ma significative, quelle che usa Charles Leclerc per descrivere quanto vissuto nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile, segnato non solo dalla pioggia, che ha interrotto anzitempo la sessione consegnando la pole a Max Verstappen, ma anche dai forti venti. "Abbiamo perso tanto, ma in qualche modo un giro siamo riusciti a metterlo insieme", ha aggiunto il monegasco ai microfoni di Sky Sport, specificando che "il secondo posto è una bella sorpresa, farò di tutto per sfruttare questa posizione nel migliore dei modi, vedremo domenica".