F1 Brasile, Sainz: "Uscito tardi dai box, difficile fare di più"

SAN PAOLO - Le qualifiche del Gran Premio del Brasile sono state fortemente condizionate dalla pioggia finale, che ha penalizzato alcuni piloti in particolare. Tra questi, Carlos Sainz , che ha chiuso con l'ottavo tempo . A spiegare cosa non è andato, è lo stesso spagnolo della Ferrari , che ha dichiarato: "Siamo stati tra gli ultimi a lasciare i box. Con le gomme fredde, le temperature basse e il vento a folate, era difficile fare di più. Il nostro passo non era male, ma siamo usciti troppo tardi e abbiamo sprecato la possibilità di fare un buon giro. Ho chiuso in ottava posizione e davanti ci sono piloti che ho sempre battuto nelle sessioni precedenti", ha sottolineato.

Vasseur: Vietato sottovalutare le Aston Martin

"Carlos è partito troppo dietro, in queste condizioni ha trovato vento molto forte, e non è un caso che gli ultimi tre che hanno lasciato i box siano anche stati gli ultimi come tempi. Noi siamo all’ingresso della pit lane, quindi siamo indietro rispetto all’uscita", ha ribadito, ai microfoni di Sky Sport, Frederic Vasseur, in linea con la lettura offerta da Sainz. Il team principal della Ferrari ha poi sottolineato come non vadano sottovalutate le Aston Martin, che hanno strappato una sorprendente seconda fila: "È da stamattina che vanno bene. In qualifica hanno avuto questo piccolo vantaggio, ma non voglio sottovalutarle. Quantomeno, non saremo in un sandwich con Perez e Verstappen".