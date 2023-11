Ryanair e l'ironia su Leclerc a Lourdes: è pronto il biglietto!

L'incredibile incidente capitato alla Ferrari di Leclerc al Gran Premio del Brasile ha ovviamente gettato nella disperazione gli uomini di Maranello, ma allo stesso tempo ha anche scatenato l'ironia del web e non solo. Per esempio, Francesco Totti e Fiorello hanno riso sull'episodio, dando vita ad un simpatico siparietto. E lo stesso ha fatto Ryanair attraverso il suo profilo Instagram.

L'ironia di Ryanair su Leclerc

La nota compagnia aerea ha generato un finto biglietto aereo pensato apposta per Leclerc con destinazione Lourdes. "Serve un passaggio per Lourdes, Charles?", la domanda provocatoria ed ironica di Ryanair al pilota della Ferrari. L'ispirazione per il post scherzoso l'ha data lo stesso Leclerc dopo l'incidente, ammettendo: "Questo non è stato un anno fortunato, forse un viaggio a Lourdes mi aiuterà". Ryanair, che spesso si rende protagonista di post e tweet ironici, ha colto la palla al balzo e non ha perso tempo.