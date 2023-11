Ferrari, Leclerc fissa l'obiettivo ad Abu Dhabi: "Mi interessa solo battere le Mercedes"

Leclerc sul testa a testa con la Mercedes

Tornando a commentare il risultato in qualifica, Leclerc non ha nascosto la sorpresa per il secondo posto in un weekend che sembrava non sorridere alla Ferrari, visto anche il sedicesimo tempo di Carlos Sainz: "Onestamente il secondo posto è un miracolo, non me l’aspettavo perché abbiamo fatto davvero molta fatica. È stato un weekend difficile, ed essere in prima fila è un grande risultato per il team e ci lascia sperare nel secondo posto tra i costruttori, che è l’unica cosa che mi motiva, in questo momento", ha concluso Leclerc.