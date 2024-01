Ferrari, svelato il nome della nuova vettura: ecco quando verrà presentata

MARANELLO - Una nuova avvincente stagione è alle porte e la scuderia Ferrari scalda i motori . "Anno nuovo, nome nuovo, stesso obiettivo": così sui propri profili social la squadra di Maranello rivela il nome della monoposto che Charles Leclerc (fresco di rinnovo) e Carlos Sainz porteranno in pista nel 2024 (il Mondiale prenderà il via il prossimo 2 marzo in Bahrain), annunciando al contempo la data della presentazione ufficiale .

Nuovo nome per la Ferrari: la nota di Maranello

"La monoposto della Scuderia Ferrari per la prossima stagione si chiamerà SF-24 - si legge sul sito della Rossa -. La squadra ha dunque scelto un nome in continuità con la tradizione recente, che ha caratterizzato quasi per intero l’era ibrida della Formula 1 e che prevede la sigla SF, che sta ovviamente per Scuderia Ferrari, seguita dall’anno della stagione agonistica. Questa formula ha debuttato sulla SF15-T del 2015, secondo anno della ibrida della Formula 1, ed è stata abbandonata solo una volta, nel 2022, quando la macchina celebrò nel suo nome – F1-75 – i tre quarti di secolo dell’azienda. La vettura sarà presentata il prossimo 13 febbraio".