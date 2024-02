Ferrari, non solo Hamilton: altro sgarbo terribile alla Mercedes?

Brackley, Brixton, anche Stoccarda: dall’Inghilterra alla Germania c’è agitazione alla Mercedes. Il capo Toto Wolff ha avvertito gli ingegneri che potrebbero essere presto contattati dalla Ferrari. Gioca d’anticipo. La separazione dal suo campione-simbolo è già in fase metabolica, ma ora c’è da arginare l’assalto che Maranello darà agli uomini segnalati da Hamilton a Vasseur. A cominciare da Peter “Bono” Bonnington, l’ingegnere con cui Lewis fa coppia da dodici anni. È pesantissimo il colpo subito da Wolff, che ha scoperto la tresca ferrarista in un incontro ritenuto innocuo con Hamilton, mercoledì scorso a Brackley. Si dicono tutto? E quello tutto gli ha detto, anche ciò che Wolff non poteva immaginare. Poi giovedì, quando la notizia è franata dopo l’anticipazione del Corriere della Sera, da Milano dov’era per riunioni tecniche in Pirelli, ha indetto un’immediata riunione plenaria della squadra, gestendola in remoto.