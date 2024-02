Hamilton, il debutto in Ferrari diventa un giallo

ROMA - L'eco dello sbarco di Lewis Hamilton in Ferrari non si è ancora placata e i tifosi della Rossa già pensano al 2025 quando il pilota britannico, sette volte campione del mondo e oggi 39enne, lascerà la Mercedes per affiancere Charles Leclerc alla guida delle monoposto di Maranello.

Hamilton, giallo sul debutto in Ferrari

Ci sarà dunque da aspettare ancora diversi mesi ma nel frattempo c'è un giallo sul debutto di Hamilton in Ferrari. Come riportato dai tabloid britannici infatti, l'account ufficiale del Gran Premio d'Australia ha pubblicato sui social un grafico, cancellato poco dopo, in cui annunciava che la corsa del 2025 all'Albert Park di Melbourne sarà la sua prima alla guida della Rossa. Un annuncio che ha sorpreso, perché dal 2021 in poi è stato sempre il Bahrein a ospitare il primo Gp della stagione, come accadrà quest'anno con il Mondiale al via il 3 marzo. Di ufficiale non c'è ancora nulla e ai tifosi, per saperne di più, non resta che attendere...