Hamilton alla Ferrari, la frase dell'allenatore del Tottenham lascia senza parole

L'arrivo di Hamilton alla Ferrari ha fatto scalpore. L'annuncio del suo accordo con la squadra italiana, ha fatto il giro del mondo. Anche il tecnico del Tottenham Postecoglou ne ha parlato in conferenza stampa, creando una simpatica gag. Rispondendo alle domande dei cronisti sul mercato, l'allenatore degli Spurs, ha detto: “Probabilmente quella di ieri è stata l’unica delusione. Pensavo che potesse realmente essere una buona opportunità per noi, ma il club semplicemente non ha ritenuto che potesse essere la mossa giusta per noi".