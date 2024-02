Ferrari, il primo ruggito della nuova SF-24

Un video di 41 secondi dall'impatto emozionale fortissimo. Così la Ferrari ha lanciato sui suoi canali social il primo ruggito della nuova SF-24 che scenderà in pista in vista della prossima stagione di Formula 1. "La SF-24 si accende per la prima volta!", scrive l'account della Ferrari a corredo del video che mostra diverse scene del quartier generale di Maranello. Questo il primo annuncio in attesa della presentazione ufficiale del 13 febbraio. A guidare la nuova SF-24 nella prossima stagione saranno Charles Leclerc e Carlos Sainz, sullo sfondo ci sarà anche Lewis Hamilton che guarderà con interesse i progressi della Ferrari, la sua prossima scuderia nel 2025.