Hamilton in Ferrari, Vasseur svela la reazione di Sainz e Leclerc

Ferrari, Vasseur: "Hamilton? Sarà un punto di riferimento"

Il Team Principal della 'Rossa' si è poi soffermato sull'arrivo di Hamilton nel 2025: "È sempre stato molto esigente con se stesso e la sua squadra, tutti i campioni del mondo sono molto esigenti. Forse è per questo che arriva in Ferrari. Credo sia logico che un campione con grande esperienza e palmares come lui possa diventare un punto di riferimento per lo sviluppo futuro del team”.

Ferrari, Vasseur: "Su Sainz e Leclerc..."

Sui piloti Ferrari, Vasseur spezza una lancia in favore di Carlos Sainz, al suo ultimo anno a Maranello: "Ha capito la situazione e sono sicuro che andrà forte fino all’ultima curva della stagione. Charles Leclerc? È un ragazzo intelligente. Ha capito subito cosa potrà ottenere e imparare da questa collaborazione (con Hamilton, ndr). La vive più che altro come una opportunità".