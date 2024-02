Ferrari, la frase di Verstappen sorprende tutti: "Io come Hamilton? Ecco la verità"

Max Verstappen come Lewis Hamilton? La frase del pilola olandese spiazza davvero tutti. "Io come Hamilton? Ho molto rispetto per lui e la Ferrari, auguro loro le cose migliori. Non voglio sembrare irrispettoso o altro. Ho molto rispetto per il marchio Ferrari, ma sono molto felice dove mi trovo in questo momento. Mi sento a mio agio nell'ambiente in cui mi trovo qui, quindi per me non è qualcosa che sto cercando di cambiare o altro". La Red Bull è la sua casa, a 26 anni ha già vinto tre Mondiali e conta di continuare così. Ma senza chiudere porte, in attesa di pensare al futuro: "Per ora - ha detto durante un incontro con i media - penso solo alla Formula 1- La guarderò sempre, anche tra tanti anni, magari dalla mia barca mentre bevo qualcosa. Ho già molti progetti che voglio realizzare al di fuori della Formula 1, ma vedremo. Se avrò una macchina competitiva sarà molto difficile dire addio a questo sport”.