Hamilton alla Ferrari, Vasseur spiega il perché: "Scelta naturale"

La nuova SF-24 s'è mostrata nei primi test della Ferrari in vista della nuova stagione. Sainz più Leclerc, la coppia della Rossa proverà a competere prima della rivoluzione Hamilton del 2025. Proprio di Lewis e del suo approdo alla Ferrari ha parlato il team principal del Cavallino, Frédéric Vasseur: "Credo che sia stata una mossa piuttosto naturale. Ha fatto parte della famiglia McLaren e poi di quella Mercedes con due percorsi, ma penso che abbia sempre avuto in mente l'idea che, per chiudere il cerchio, sarebbe dovuto venire a Maranello", ha dichiarato a Sky.