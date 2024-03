Bahrain, ecco il sorpasso di Sainz su Leclerc VIDEO

Sainz sorpassa Leclerc e chiude terzo

Decisivo per il risultato finale dello spagnolo è stato il sorpasso al 17° giro del Gran Premio, con il quale Sainz è poi rimasto stabilmente davanti a Leclerc. Il pilota spagnolo, che lascerà la Rossa dopo questa stagione per fare spazio a Hamilton, ha usato il drs e la scia del monegasco sul rettilineo per poi entrare deciso in curva, chiudendo la porta al compagno di squadra.