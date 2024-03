Hamilton alla Ferrari? Sainz ha risposto

E per fortuna che Hamilton c’è... non tanto per le sue prestazioni sul campo, dove il giovane Russell a parità di macchina, gli gira regolarmente attorno, ma perché la sua straordinaria carriera rappresenta uno scudo capace di proteggere, almeno per un anno, una Ferrari ancora lontana da poter trasformare il “cavallino” in un purosangue. Qualunque siano i risultati sarà facile spostare le aspettative al 2025 quando finalmente il “super campione” scenderà dalla “stella” per salire sul “cavallino”.

Perché gli obiettivi di Maranello non possono essere quelli di un terzo e quarto posto nel Gp del Bahrain. Perché quello che conta sono i distacchi. I trenta secondi e più che hanno accolto all’arrivo le due “rosse” sono più che sufficienti per relegarle in quella riserva dove anche i protagonisti sono condannati al ruolo di spettatori. Un “tritatutto” capace allo stesso tempo di polverizzare aspettative e di crearne di nuove. «Non si uccidono così anche i cavalli», eppure la gara di Charles Leclerc ha il sapore di una rivalsa verso un team che sembra avergli chiesto il massimo senza avergli dato il minimo. Con quell’Hamilton che gli strizza l’occhio.