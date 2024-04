Leclerc frustrato, nervi tesi nel team radio in Giappone: "Perché..."

"Perchè tutto questo tempo fermi nei box? Cosa stiamo aspettando?". Durante la terza sessione di prove libere in Giappone , Charles Leclerc ha mostrato attimi di insofferenza nei confronti del team. Il pilota della Ferrari infatti voleva provare ad effettuare una modifica all'ala anteriore e provare a chiudere un giro, prima della scadenza dei sessanta minuti, per poter poi decidere l'assetto da utilizzare in qualifica.

Il colloquio tra Leclerc e il team Ferrari

Ma tutto ciò non è stato possibile perchè le tempistiche organizzate dal team non glielo hanno permesso. Parlando in cuffia Leclerc ha dichiarato: "Onestamente non capisco. Perché siamo rimasti all'interno del box tutto questo tempo? Siamo in FP3, avevamo due giri, dovevamo darci da fare". Il pilota della Ferrari ha poi continuato: "Sei certo che abbiamo preso la bandiera a schacchi?".