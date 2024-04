Perché la Ferrari di Leclerc soffre nel primo settore in Giappone: la spiegazione

Perchè la Ferrari soffre nel primo settore

Un particolare che sembra ripetersi. "Dall'inizio del campionato Leclerc sembra pagare nel primo settore durante le prove: probabilmente è un problema legato alla preparazione. A come si effettuano i giri di preparazione, a come vengono scaldati i pneumatici e come viene interpretato il modo di scaldare i pneumatici".