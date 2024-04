Disastro Leclerc: sbaglia in qualifica, poi la frase di sconforto al team radio

“Onestamente più di cosí non potevo fare, non so cosa dire”, questo lo stato d'animo di Charles Leclerc al termine delle qualifiche del Gp del Giappone. Già dalle prove libere di ieri il pilota della Ferrari aveva mostrato diverse difficoltà, soprattutto nei primi settori, e non sono mancati attimi di tensione con il suo team radio. Il pilota monegasco al termine delle qualifiche, che lo vedranno partire dalla quarta fila dopo essere arrivato ottavo, è apparso molto deluso e sconfortato per la prestazione.