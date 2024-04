Il casco speciale di Leclerc in Giappone ha un significato nascosto: lo avete notato?

Leclerc, la dedica speciale a Bianchi

"Un casco speciale in memoria di una persona molto speciale per me", ha scritto Leclerc su Instagram, pubblicando l'immagine del casco. "Quest'anno sono 10 anni che abbiamo perso Jules qui in Giappone. Tanti ricordi insieme che non dimenticherò mai. Mi manchi e farò di tutto per portare quel casco sul gradino più alto del podio domenica".