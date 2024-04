Ferrari, Elkann cita Hamilton ed esulta per il trionfo a Le Mans

Elkann cita Hamilton nella lettera agli azionisti di Exor

"Con il successo - ha scritto -, è importante tenere a mente le parole di Lewis Hamilton: 'Nelle corse ci sono sempre cose da imparare, ogni singolo giorno. C'è sempre spazio per migliorare, e penso che questo valga per tutto nella vita'. Le sue parole richiamano una delle coppie di valori di Exor: Ambizione e Umiltà". Elkann cita dunque il pilota inglese della McLaren ma ferrarista dal prossimo anno, spiegando intanto come per Exor il "il 2024 sarà un anno in cui accelereremo il nostro obiettivo di costruire grandi aziende attraverso il giusto allineamento tra proprietà, governance e leadership. La Scuderia Ferrari sta fornendo un buon esempio di tale progresso, avendo iniziato la nuova stagione di F1 con diversi piazzamenti da podio".

Ferrari, l'orgoglio di Elkann per la vittoria a Le Mans

Elkann ricorda poi he nel 2023 sono stati lanciati dalla casa di Maranello "cinque modelli, tra cui la Ferrari Roma Spider e la 499P modificata derivata dalla hypercar 499P che a giugno ha trionfato nell'edizione del centenario di Le Mans, nell'ambito del campionato Wec (World Endurance Championship). Dopo ventiquattro ore di intensa competizione, tra condizioni difficili e con determinazione mentale, Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado - sottolinea Elkann nella lettera agli azionisti - hanno raggiunto la vittoria al termine di 342 giri nel famoso circuito francese. È stato un ritorno perfetto per il Cavallino Rampante, dopo un'assenza di cinquant'anni, oltre che la sua decima vittoria complessiva in questa gara leggendaria. Gli sforzi dei meccanici, degli ingegneri e dei piloti, uniti all'impegno assoluto della squadra e dei suoi tifosi, evidenziano la capacità di Ferrari nel combinare performance e passione come nessun altro".