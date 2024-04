Formula 1, nella Sprint che bufera tra Leclerc e Sainz: team radio di fuoco

Nella Sprint Race del Gp di Cina, vinta da Verstappen, non sono mancate scintille in casa Ferrari tra Leclerc e Sainz, che per poco al tornantino di curva 14 non sono venuti a contatto. Mancavano pochi giri alla fine della corsa quando il monegasco ha provato l'attacco sullo spagnolo, che però si è difesa con grande aggressività, favorendo così la fuga di Perez, poi arrivato terzo. Una manovra che non è piaciuta a Leclerc, che a fine gara si è sfogato via radio.