"Newey alla Ferrari, ecco quando può arrivare l'annuncio ufficiale"

Newey-Ferrari, ecco quando può arrivare l'annuncio

L'addio dell'ingegnere inglese alla Red Bull è già ufficiale, ma non c'è ancora certezza sul suo futuro. Le voci lo spingono proprio verso la Ferrari e adesso, secondo quanto riportato da MARCA, si saprebbe anche quando arriverà l'annuncio. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, l'ufficialità di Newey in Ferrari potrebbe arrivare già dopo il GP di Miami, o comunque al massimo nelle prossime settimane. Non solo: si parla di un "corteggiamento" durato a lungo e che si è finalizzato negli ultimi mesi, con un contratto per una cifra intorno ai 100 milioni l'anno. Infine il coinvolgimento di Newey non dovrebbe portare modifiche già alla vettura del 2025, ma a quella del 2026 con il nuovo cambiamento delle regole FIA.