Ferrari, Sainz cambia look e sfoggia i baffi: "È un omaggio per..."

IMOLA - Per la gara di casa, sul circuito di Imola, Carlos Sainz si è presentato con un look insolito, un po' in stile "Mario Kart". Il pilota della Ferrari, pronto per la prima sessione di prove libere, ha sfoggiato i baffi, catturando immediatamente l'attenzione. La Ferrari sul proprio profilo Instagram ha postato un video dell'arrivo di Sainz e dei suoi baffi: "Un nuovo look per il weekend", ha scritto. Tantissimi i commenti dei tifosi, impazziti con meme e reazioni sotto al post.