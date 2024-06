Alonso, che attacco a Leclerc e Ferrari: "Più lento di tutti e..."

Alonso contro Leclerc e la Ferrari

Le scintille sono nate all'ultima curva durante le libere quando, a detta di Alonso, Leclerc percorreva quel tratto troppo lentamente: "È il più lento di tutti nell’ultima curva. Niente specchietti, questo è tipico della Ferrari", ha detto via radio il campione spagnolo, attaccando non solo il pilota monegasco ma anche la sua ex scuderia. Una doppia stoccata che ha acceso già il Gp del Canada ma che non ha comportato sanzioni per Leclerc.