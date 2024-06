Leclerc e la dura frase in diretta tv sulla Ferrari dopo il Gp del Canada: "Se perdi un secondo e mezzo..."

MONTREAL - Una gara assurda, difficilissima, finita come peggio non si poteva. Dopo 43 giri assai complicati la Ferrari di Charles Leclerc si arrende nel Gran Premio del Canada. Il ritiro è stato causato da problemi al motore che hanno tormentato la monoposto del monegasco fin dal via. "Cambiare motori spesso non è un buon segno. Oggi non so quale sia stato il vero problema, è stata una gara difficile da gestire, dovevo fare mille cose sullo sterzo. Finché le condizioni meteo sono state difficili, nella prima parte della gara, avevo lo stesso passo dei primi poi, con pista asciutta, si prendono meno rischi ma se perdi 1 secondo e mezzo la gara è finita". Queste le parole, a Sky, del monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, costretto al ritiro durante il GP del Canada.