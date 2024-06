Clamoroso Ferrari, Leclerc attacca Sainz: "Mi ha danneggiato la gara. Ha fatto una cosa..."

Leclerc furioso con Sainz: "Abbiamo perso una posizione"

"Si tratta - spiega il pilota monegasco della 'Rossa' - di un momento importante per carriera di Sainz, oltre che della sua gara di casa. Voleva fare una cosa spettacolare, ma questo ci ha fatto perdere una posizione. Dopo questa lotta abbiamo fatto una buona gara, ma non possiamo ragionare con il senno di poi. Il problema del weekend è stato il passo, dovremmo guardare bene proprio a questo".

La dura replica di Sainz a Leclerc: "Perché ti lamenti?"

Non si è fatta attendere la dura replica del pilota spagnolo della Ferrari al compagno monegasco: "Il contatto con Leclerc? Per me è molto chiaro: avevamo una soft nuova e la Mercedes una soft usata, dovevamo andare all'attacco", dichiara il madrileno, classe 1994, intervistato da Sky Sport. "Non so se lui ha fatto un errore al primo giro, ho avuto l'opportunità di superarlo, non potevo stargli dietro tutta la vita. Sono andato all'attacco della Mercedes, sono stato vicino a superarle nel primo stint, io volevo stare davanti. Non so di cosa si lamenti, questo volta non so di cosa sia preoccupato.

Sainz avverte la Ferrari: "Dobbiamo migliorare su alcune piste"

"Mi aspettavo di essere più vicino - aggiunge lo spagnolo analizzando la gara -. Il problema è che McLaren e la Red Bull sono veramente lontane e anche la Mercedes è migliorata tanto su questo tipo di pista. Noi dobbiamo lavorare soprattutto su questo tipo di circuiti. Sono convinto che se torniamo a Monaco noi lottiamo per la vittoria, ma ci sono più circuiti simili a Barcellona che non a Monaco. Dobbiamo migliorare sulle piste con curve a media e alta velocità, facciamo più fatica rispetto agli altri".