Ricatto a Schumacher, nuovo arresto: fermato un ex addetto alla sicurezza

BERLINO (GERMANIA) - Nuovo arresto in Germania legato al caso del tentato ricatto nei confronti dei familiari di Michael Schumacher , che segue quelli dei due principali sospettati e di una donna (poi rilasciata). Ad essere arrestato stavolta, per conto della Procura di Wuppertal, un uomo di 52 anni che avrebbe fatto parte del team di addetti alla sicurezza della famiglia dell'ex campione di Formula 1 . Gli inquirenti ritengono che il fermato abbia lavorato dietro le quinte per il ricatto.

Ricatto a Schumacher: un nuovo arresto in Germania

Come riporta 'Bild', durante le indagini è emerso che i ricattatori potrebbero essere stati aiutati da un complice che aveva "conoscenza della vita personale" della famiglia. Il 52enne ex addetto alla sicurezza di Wülfrath, nel Nord-Reno Vestfalia, ora arrestato, sarebbe stato incaricato di digitalizzare le foto private della famiglia e di renderle accessibili ai due autori del tentato ricatto. Entrambi sono accusati del tantativo di ricattato nei confronti della famiglia Schumacher. I due avrebbero chiesto 15 milioni di euro per non divulgare foto sensibili, apparentemente dell'incidente sugli sci del 2013 che ha cambiato la vita dell'ex leggenda della Ferrari. Secondo le informazioni, i due avrebbero promesso una commissione all'ex addetto alla sicurezza.