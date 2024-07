Il durissimo sfogo di Leclerc: “Ferrari, un incubo: gara buttata nel c…o”

Vasseur, la risposta a Leclerc

Non si è fatta attendere la risposta del Team Principal Frederic Vasseur: "È facile dire a fine gara quale fosse la strategia giusta. Abbiamo dato le stesse informazioni ad entrambi i piloti ma loro si trovavano in situazioni diverse. Sainz stava "copiando" Verstappen, Leclerc era più lontano, dietro a Stroll. Quindi per Charles abbiamo puntato su una strategia più aggressiva, peraltro da lui condivisa. Poteva funzionare, ma è andata diversamente. È stata una questione di circostanze sfavorevoli. Ci è costata molto cara la giornata di venerdì. Se fossimi partiti più avanti, con due macchine nel gruppo di testa, non avremmo dovuto rischiare così tanto".