Leclerc in lacrime, la frase al team radio Ferrari dopo il trionfo a Monza è da brividi

MONZA - Apoteosi Ferrari a Monza. Leclerc era in lacrime dopo aver tagliato per primo il traguardo, lasciandosi nello specchietto retrovisore le McLaren. Da brividi lo scambio di battute con la scuderia, avvenuto via radio tra il pilota e gli uomini che lavorano per giornate del genere. Parte Bryan che "urla" nel casco di Leclerc: "Come mi fai sognare, come mi fai sognare...".