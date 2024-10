Ferrari: retroscena, piani e segreti del nuovo dt Serra

Dal primo ottobre scorso, dunque da pochi giorni, Loic Serra striscia il badge all’ingresso della Scuderia Ferrari e lo fa da direttore tecnico, ruolo che non mai avuto nella sua carriera e per meritare il quale dovrà mostrarsi capace di piroette da Cirque du Soleil. Ma fin dalla primavera scorsa, quando si presentò alla linea di comando (di cui allora faceva parte Enrico Cardile , al quale avrebbe dovuto riportare), Serra si è posto bene nei confronti degli ingegneri ferraristi di lungo corso. Ci risulta abbia usato parole e toni giusti e sia stato ben accolto, il che è un’ottima premessa. Bisogna però chiedersi quando si cominceranno a vedere i primi frutti del suo lavoro – dopo quindici anni e più di attesa per un titolo mondiale il popolo ferrarista freme – ma la risposta non è per niente semplice. Partiamo dalla constatazione che oggi gli ingegneri della Ferrari siano impegnati contemporaneamente su tre fronti: quello del campionato in corso con lo scopo di assicurare un buon finale alla SF-24 e ottenere il secondo posto nel Mondiale costruttori, quello della macchina 2025 il cui progetto è maturo ma ancora molto malleabile, nonché quello dei piani per la rivoluzione tecnica del 2026 che riserverà l’ingresso di un protagonista del tutto nuovo (l’Audi) e potrebbe promuovere attori al momento in penombra (un esempio su tutti: l’ Aston Martin ). Sono tre argomenti differenti tra loro, e distintamente vanno trattati.

Ferrari, ad Austin subito novità

Cominciamo dalla stagione in corso e diciamo subito che Loic Serra non potrà fare nulla. La Ferrari è ancora in fermento per provare ad agganciare la Red Bull che tra i costruttori la precede di 34 punti, ed è piuttosto tranquilla per ciò che riguarda chi l’insegue, forte di 112 punti di vantaggio sulla Mercedes. Uomini e mezzi sono quasi pronti per Austin dove si correrà alla fine della settimana prossima: come un po’ tutte le altre squadre, Maranello porterà lì gli ultimi sviluppi dell’anno, e questi saranno in continuità con le novità presentate finora. Detto meglio: le evoluzioni che hanno debuttato a Monza – ma che per ragioni tecniche non hanno potuto mostrare il loro intero potenziale né lì, né successivamente a Baku e Singapore, tutti circuiti anomali – arriveranno a completa maturazione grazie agli ultimi correttivi che compariranno ad Austin, a cominciare da una nuova ala anteriore. L’esame più probante sarà nel settore 1 di Austin che riproporrà delle “esse” molto veloci sulle quali in piena estate la SF-24 andava in difficoltà e degradava le gomme. Con gli stessi pezzi si correrà poi nei restanti GP, fatti salvi i correttivi aerodinamici per adeguare la Rossa alle varie piste. In linea di massima il finale di stagione si presenta piuttosto equilibrato per la Ferrari con due gran premi teoricamente favorevoli (Messico e Las Vegas), due neutri (Brasile e Abu Dhabi) e due ostici (Austin e Qatar). E cosa potrà farci Serra? Nulla. Non c’è più tempo per capire (perché sempre lì siamo: al vituperato «dobbiam capire» di Binotto), per pensare, per suggerire, né tantomeno per produrre. Quel che è fatto è fatto.

Mondiale 2025, Serra figura preziosa

Il discorso è molto diverso per ciò che riguarda il progetto del 2025: Serra non interverrà sui concetti di base e semmai potrebbe avanzare, al limite, qualche suggerimento correttivo. Non essendosi finora occupato di progettazione, il francese prima di parlare dovrà saper ascoltare: avrà molto da imparare da gente come Fabio Montecchi e lo spigoloso Matteo Togninalli (telaio), da Diego Tondi (aerodinamica), dallo stesso Enrico Gualtieri che si occupa di power unit ma che assieme ad altri – qui non nominati – fa parte di una piramide tecnica ben strutturata. Piuttosto, Serra potrà applicare la sua vasta esperienza allo sviluppo della Rossa nel corso del 2025. Undici anni alla Mercedes (dal 2013 a tutto il 2023), per metà da capo della dinamica del veicolo e per l’altra metà da direttore della performance, gli hanno insegnato a spremere il meglio dalle macchine. Ogni “W” che nasceva gli veniva affidata perché lui la facesse andare il più forte possibile ed è successo dalle stravincenti W10-W12 (2019-2021) alle fallimentari, complicate e irrisolte W13 e W14 (2022 e 2023). Non ha invece praticamente lavorato sulla W15 di quest’anno, essendo entrato in gardening a inizio stagione. La ritrovata collaborazione con Lewis Hamilton non potrà che far bene a tutti, compreso Charles Leclerc, per portare al successo una vettura molto diversa da quella attuale a cominciare dalle sospensioni pull-rod anteriori e posteriori (ergo massima efficienza aerodinamica, pur se al prezzo di una maggior complessità meccanica). Questo è stato finora il lavoro di Serra, pertanto i primi frutti arriveranno con gli sviluppi nel corso del 2025.

Ferrari proiettata al 2026

La musica cambia completamente se si parla del 2026. Siamo in un territorio sconosciuto, con i regolamenti tecnici non ancora del tutto definiti; siamo alla progettazione pura, alla ricerca dell’idea da trasformare in materia. Qui vale a maggior ragione ciò che abbiamo detto sulla necessità di imparare da chi ha già fatto progettazione. Da direttore tecnico Serra continuerà a interloquire con i singoli suonatori ma dovrà cominciare a fare il direttore d’orchestra, mettendo tutte le aree tecniche in grado di funzionare al meglio: prenderà decisioni e detterà la filosofia della macchina. Quando si dovrà optare per passo lungo o passo corto, vettura da alto carico per cercare la velocità in curva o più veloce per avvantaggiarsi sul dritto, la sua parola dovrà indirizzare il gruppo. È questa la missione cui sarà primariamente votato da subito. I regolamenti sono ancora in fase di affinamento – giovedì 17 dovremmo sapere – ed è tardissimo, perché dal primo gennaio le squadre potranno andare in galleria del vento con i modelli delle vetture 2026. Sui nuovi regolamenti gravano tuttora incertezze cruciali, come il bilanciamento tra motore termico e motore elettrico (definito 50-50 solo in estrema sintesi, ma in realtà la potenza prodotta dal V6 sarà ancora preponderante), il tutto complicato dalla scelta dei benzinai su una doppia opzione possibile tra biocarburanti (ottenuti da biomasse, quindi da piante) e gli elettrocarburanti o e-fuel (ottenuti esclusivamente per sintesi chimica). Una sfida audace e appassionante, su una strada mai percorsa finora dalla Formula 1. Nel ruolo di Loic Serra da direttore tecnico c’è la vera, ardita scommessa di Fred Vasseur.