Leclerc e il problema con il casco, la frase urlata al team radio Ferrari

ROMA - “L’acqua si rovescia quando faccio zig zag!”. Ecco il curioso team radio di Leclerc durante i primi giri del Gp di Formula di Messico. Il pilota della Ferrari, poco dopo la partenza e rallentato sotto regime di Safety Car per gli incidenti di Tsunoda e Albon, ha parlato via radio ai box per un problema al sistema di abbeveraggio. Ogni pilota infatti, ha una cannuccia snodabile all’interno del casco che gli permette di bere durante le gare. Per il monegasco evidentemente piccolo problema durante il Gp del Messico, che però non pregiudica la sua prestazione. Difficile “riparare” il problema dal muretto. La sua gara dovrà continuare così.