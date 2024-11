Ferrari, Leclerc convocato dalla Fia: il motivo spiazza tutti

SAN PAOLO (BRASILE) - Convocazione a sorpresa per Charles Leclerc . Il pilota monegasco della Ferrari dovrà infatti presentarsi davanti ai commissari della Fia per rispondere di quanto avvenuto nel corso della conferenza stampa post gara del Gran Premio del Messico , chiuso in terza posizione .

Leclerc convocato dalla Fia: la situazione

Sotto la lente d'ingrandimento della Federazione Internazionale una parolaccia pronunciata dal ferrarista in riferimento all'incidente sfiorato nel corso degli ultimi giri della gara messicana. Il monegasco rischia una sanzione come quella comminata a Max Verstappen, alla quale potrebbe sommare il possibile svolgimento in lavori socialmente utili.