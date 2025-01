Schumacher, l’emozionante messaggio della Ferrari per un giorno speciale

ROMA - Dopo la fine di un 2024 in cui sono state tante le notizie che hanno riguardato Michael Schumacher e i suoi familiari oggi (3 gennaio 2025), l'ex pilota tedesco compie 56 anni e tra i tanti messaggi di auguri è particolarmente toccante quello della Ferrari .

Schumacher, gli auguri della Ferrari per i suoi 56 anni

"Sei sempre nei nostri cuori. Tanti auguri, Michael": queste le parole postate sui propri profili social dalla Ferrari a corredo di una foto che ritrae il sette volte campione del mondo di Formula 1 (lo stesso numero di titoli del neoferrarista Lewis Hamilton) in occasione della sua prima presentazione ufficiale a Maranello, nel 1996, appoggiato sulla Ferrari F310, quella che è stata la sua prima di tante monoposto rosse guidate in carriera. Personaggio simbolo della Ferrari e del motorsport per almeno due decenni (dall'inizio degli '90 all'inizio degli anni del nuovo millennio), Schumacher è reduce - nell'assoluta riservatezza imposta dalla famiglia - dal tragico incidente sugli sci del 29 dicembre 2013.

