Hamilton, prima foto ufficiale con la tuta della Ferrari: tifosi impazziti sui social 

La prima volta non si scorda mai. Neanche per chi, a quarant’anni, ha ottenuto ogni tipo di successo sportivo a livello planetario. Lewis Hamilton si veste per la prima volta di “rosso” indossando la tuta della Scuderia Ferrari . Le foto della visita aFiorano erano già comparse nei giorni scorsi sui social, ma il primo scatto con la tenuta da gara ha fatto letteralmente impazzire i followers del pilota inglese .

Hamilton in red, un’esplosione di commenti

Un profilo da quasi 40 milioni di followers, e un post che nel giro di una manciata di minuti ha raggiunto oltre 400 mila like. La prima foto di Lewis Hamilton con la tuta della Ferrari sta spopolando in questi minuti sul profilo ufficiale del pilota inglese che presenta lo scatto con poche parole: ."First time in red”. Da lì, una cascata di commenti in tutte le lingue del mondo per celebrare il nuovo pilota ferrarista. “Let’s go Lewis!” è uno dei primi commenti che si legge nel profilo social dell’ex pilota Mercedes. “Mamma mia” scrive un tifoso ferrarista accompagnando la sua frase con un cuore rosso. “Ancora non ci credo” è un altro commento che celebra il grande colpo della Ferrari pronta a rivivere, almeno a livello mediatico, i fasti di Schumacher.

