Ferrari, come procede il rapporto tra Hamilton e Leclerc: tutti i segreti e i retroscena

Come sapranno convivere Lewis Hamilton e Charles Leclerc alla Ferrari - con l’obiettivo di farle vincere il Mondiale ma entrambi ostaggi del proprio ipertrofico ego - sarà una delle chiavi per l’eventuale successo. Piaccia o meno: è la Formula 1 moderna. Una volta venivano ritenute produttive le rivalità anche aspre e feroci, il cui paradigma è rappresentato da Senna e Prost alla McLaren a fine anni Ottanta. Lo stesso Enzo Ferrari aveva gusto a mettere i suoi piloti uno contro l’altro, convinto com’era che l’animosità trasferita in pista avrebbe tirato fuori da ognuno il meglio, sul fronte della guida.

Ferrari, una scelta oculata

Poi con il passare dei decenni il titolo costruttori ha acquistato valore per ragioni economiche, d’immagine e di comunicazione, per cui oggi solo un pazzo pericoloso, con in testa il cappellino del team principal, cercherebbe di far convivere nella sua squadra due che non si sopportano. Per dire: Verstappen e Russell, Verstappen e Hamilton, Hamilton e Alonso. Gli stessi Leclerc e Carlos Sainz, compagni fino a ieri, hanno espresso il meglio - compatibilmente con le Ferrari che avevano a disposizione - mantenendo un ottimo rapporto interpersonale, al di là di qualche inevitabile abrasione.

La convivenza tra Hamilton e Leclerc

Ora ci si chiede quanto sapranno convivere Lewis e Charles, e una prima risposta c’è: le premesse sembrano buone, almeno nell’ottica della Formula 1 moderna. Poi è evidente che la strada dell’andare d’amore e d’accordo potrebbe risultare sbarrata dal comune obiettivo del titolo piloti: questo sarebbe infatti irrinunciabile per entrambi, per Lewis che vuole riprendersi l’ottavo Mondiale negatogli nella notte dei veleni (Abu Dhabi 2021), e anche più per Charles, che semplicemente vive per essere campione del mondo. I due si rispettano e si stimano, da sempre. Lavorare per la stessa squadra li porta a dover dividere del tempo libero, ancorché pochino, e una sintonia si sta creando. Questo rapporto è più cerebrale rispetto a quello piuttosto muscolare in cui amavano misurarsi Leclerc e Sainz, disposti a sedersi alla scacchiera solo quand’erano sfiniti da padel, bici, golf e ogni altro sport possibile. Questo filo di comunicazione reciproca tra Hamilton e Leclerc può comportare vantaggi, almeno in premessa. La verità vera sul potenziale assoluto della Scuderia la scriverà la nascitura SF-25 (il 18 sera livrea e rendering, il 19 realmente in pista a Fiorano), soprattutto a fronte di una letale McLaren MCL39, almeno volendosi fare impressionare dalle voci.

Ferrari, piloti in sintonia

Largo invece, anzi incolmabile il vantaggio di Leclerc sul fronte della lingua italiana, strumento sempre importante per chi debba fare comunicazione alla Ferrari, e in qualsiasi forma. Hamilton lo studia intensivamente, mentre Charles da buon monegasco lo mastica come una seconda lingua madre. Non dovrebbero invece risultare come un termine di confronto le caratteristiche tecniche della macchina: mentre le preferenze di Leclerc e Sainz divergevano - Charles in cerca di un anteriore preciso, anche in presenza di sovrasterzo, Carlos desideroso invece di una macchina più neutra sul posteriore - la nuova coppia potrebbe trovarsi in sintonia sul fronte dello stile di guida. Hamilton potrebbe così tornare a ritrovarsi a suo agio in macchina dopo una stagione sofferta con la Mercedes W15, interpretata meglio da Russell che da lui. Aver azzeccato il progetto della SF-25, in questo caso, comporterebbe per la Ferrari un vantaggio doppio.