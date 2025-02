Ferrari, la presentazione della nuova monoposto: orario e come vederla in tv e streaming

Ferrari, orario e dove vedere in tv la nuova vettura

La Ferrari mostrerà la nuova SF-25 questa sera a Londra. L'evento avrà inizio alle ore 21 e sarà visibile in diretta televisiva in esclusiva sui canali Sky Sport e anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Formula 1, le date della nuova stagione

Stasera ci sarà la presentazione ufficiale delle vetture che parteciperanno al prossimo Mondiale di Formula 1. Il primo Gran Premio della stagione andrà in scena in Australia il weekend del 16 marzo. La nuova Ferrari scenderà in pista a Fiorano per la prima volta domani.