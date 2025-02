Leclerc: "Voglio il Mondiale, ho spinto come un animale". Hamilton: "Sono pronto"

Insieme sognano di riportare a Maranello il Mondiale costruttori anche se Charles Leclerc si spinge oltre: "Io personalmente sogno anche il titolo piloti". Il monegasco è vivo, pimpante, non si sente il numero due di nessuno, tantomeno di Hamilton, ed è giusto così. Lewis, invece, dal canto suo, è il pilota "anziano", il veterano, l'esperto, che chiude la carriera con addosso il colore più bello del mondo: il rosso Ferrari. E allora eccole, le loro dichiarazioni, non appena la monoposto SF-25 si svela al mondo: "Sono estremamente carico per il lancio della SF-25. Ogni anno ce la mettiamo tutta per migliorare e so che la squadra ha lavorato senza sosta per mesi. La scorsa stagione è stata molto combattuta e siamo arrivati vicinissimi al titolo. Quest'anno, il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo vincere il campionato Costruttori e, personalmente, desidero fortemente il titolo Piloti. In squadra è arrivato Lewis con il quale abbiamo già iniziato a lavorare in maniera molto affiatata e credo che la sua esperienza e il suo approccio differente saranno per me fonte di ispirazione. Mi sento fisicamente e mentalmente molto pronto per affrontare la nuova stagione e non vedo l'ora di calarmi in abitacolo con l’obiettivo di riportare la Ferrari al vertice". Firmato Leclerc che poi aggiunge a Sky: "Credo che sia stato fatto un grande lavoro dalla pausa estiva in poi e dobbiamo continuare a fare quello. Sono contento dei progressi che abbiamo fatto, però non so quali siano quelli degli altri. Per adesso sono molto cauto. Io sono in forma, ho spinto come un animale durante la pausa e mi sento pronto. C’è tanto entusiasmo intorno al team con l’arrivo di Lewis, ed è normale che sia così. Dal mio lato, mi concentro su di me e su come prepararmi nel migliore dei modi. Non vedo l’ora di scendere in pista".