Hamilton e Leclerc giocano a scacchi durante la serata F1 a Londra: il video diventa virale

LONDRA (INGHILTERRA) - Un grande spettacolo alla 'O2 Arena' di Londra ha dato il via ufficiale alla stagione della Formula 1, con la presentazione delle dieci squadre al via del prossimo Mondiale e dei rispettivi venti piloti. Tra i più acclamati il 'padrone di casa' Lewis Hamilton e il suo nuovo compagno di squadra Charles Leclerc , confermato dalla Ferrari per la stagione 2025.

In attesa di provare la nuova SF-25 (qui la scheda), di cui è stata presentata la livrea nello show londinese e che guideranno nella mattinata di domani (19 febbraio) in un primo test 'casalingo' a Fiorano, il pilota inglese sette volte campione del mondo e quello monegasco si sono sfidati fuori dalla pista. È successo a tavola durante la kermesse, impegnati in una partita di scacchi immortalata in un video diffuso da 'Paris Match' e divenuto subito virale sui social. Un piccolo 'assaggio' di quello che accadrà nel prossimo Mondiale di Formula 1, in cui i due ferraristi si affronteranno in pista cercando entrambi di portare punti alla Rossa (l'anno scorso seconda nella classifica costruttori) ma cercando al contempo la gloria personale, inseguendo il sogno di riportare alla Ferrari il titolo piloti che manca dal 2007 (conquistato dal finlandese Kimi Raikkonen).