Leclerc e il primo giorno in Ferrari con Hamilton: "Sarei deluso se…"

FIORANO (Modena) - Il debutto della nuova SF-25 sulla pista di Fiorano ha regalato buone sensazioni al pilota monegasco Charles Leclerc. "Oggi non c'è stata nessuna sorpresa negativa - afferma il pilota della Ferrari a Sky Sport - e questo è un dato positivo: il feeling è buono e l'ambiente incredibile. Abbiamo lavorato bene, ma tutta la squadra ha lavorato da matti per arrivare preparati ai test in Bahrain. Spero che questo sia l’anno giusto perché la voglia di vincere in Rosso è grandiosa”.