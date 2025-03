Schumacher ricordato durante l'evento Ferrari a Milano: il bellissimo gesto dei tifosi

MILANO - Un bagno di folla per Lewis Hamilton e Charles Leclerc a Piazza Castello a Milano , dove tantissimi tifosi sono accorsi per la presentazione dei due piloti e della nuova Ferrari SF-25 a dieci giorni dal Gp d'Australia che darà il via al nuovo Mondiale di F1. Sul palco allestito davanti al Castello Sforzesco, oltre alla nuova monoposto, è stata esposta anche quella con cui l'ex ferrarista Michael Schumacher ha vinto l'ultimo titolo iridato e quando il presentatore ha fatto il nome del tedesco è partita l'ovazione del popolo della Rossa, che ha applaudito calorosamente Schumi.

Il ricordo di Schumacher e i tifosi in delirio: festa a Milano per la Ferrari

"C'è un'energia positiva, una bella sensazione per meccanici e piloti - ha detto poi dal palco Frederic Vasseur, team principal della Ferrari -. È grandioso, non abbiamo molto spesso l'occasione di fare queste cose in città: mi piacciono questo tipo di eventi". Dopo il ricordo di Schumacher a prendersi la scena è stato Charles Leclerc,

che ha fatto un giro con la 'Rossa' del 2019 intorno alle strade adiacenti Piazza Castello, simulando anche una sosta ai box per il cambio gomme e cimentandosi in alcuni 'donuts'. "Bellissimo essere qui - ha detto al Team Radio il monegasco esaltando i tifosi -, proveremo a rendervi felici in questa stagione". Poi è stata la volta di Lewis Hamilton, come Schumi sette volte campione del mondo, che si è messo a sua volta al volante tra la folla in delirio con il numero 44 e il suo casco giallo in bella mostra. I due hanno infine 'girato' insieme simulando una sorta di 'battaglia' in pista.