Hamilton fa impazzire i tifosi della Ferrari a Milano: "Vi amo". E Leclerc promette: "Vi renderemo felici"

MILANO - A dieci giorni dal Gp d'Australia che darà il via al nuovo Mondiale di Formula 1 la Ferrari ha esaltato i suoi tifosi con un evento andato in scena a Milano , di fronte al Castello Sforzesco. Dopo il ricordo di Michael Schumacher, applaudito dal popolo della 'Rossa' , a prendersi la scena sono stati Charles Leclerc e Lewis Hamilton, i due ferraristi di oggi che hanno firmato autografi, posato per selfie e si sono poi messi anche al volante girando nelle vie adiacenti Piazza Castello , mandando così in delirio i tanti appassionati giunti per l'occasione.

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

"Sono felicissimo: è un qualcosa di incredibile vedere tutta questa gente. È sempre veramente speciale vedere un ambiente così. Mi rende felice, sono cresciuto da tifoso della Ferrari e sto vivendo il mio sogno. Sono felice di rappresentare la Ferrari: mi emoziono ogni volta che sono in rosso e che vedo tutta questa gente". Queste le parole di Leclerc, che poi ha mandato un messaggio ai tifosi anche attraverso il Team Radio mentre era alla guida della 'Rossa' del 2019, con cui ha simulato una sosta ai box per il cambio gomme e si è cimentato in alcuni 'donuts': "Bellissimo essere qui , proveremo a rendervi felici in questa stagione", ha detto il monegasco che ha poi continuato a parlare dal palco allestito davanti al Castello Sforzesco: "Che emozione, inizia il mio settimo anno in Rosso ma è come se fosse la prima volta. Siete veramente speciali, regalate sempre grandi emozioni. Sono cresciuto in Italia e ho sempre avuto una connessione speciale con questo Paese. Crescendo sono sempre stato un tifoso Ferrari e sognavo di far parte del team. Ora mi ritrovo a vivere il mio sogno, guidare la Rossa e fare di tutto per farla tornare campione del mondo. È sempre bello sentire il sostegno dei tifosi. Collaborazione musicale con Hamilton? Ci abbiamo pensato, ma adesso pensiamo a vincere il Mondiale. Poi magari per festeggiare...".

Hamilton esalta il popolo della 'Rossa' a Milano

Entusiasta anche il suo nuovo compagno di squadra Hamilton, come Schumacher sette volte campione del mondo in carriera e alla sua prima stagione in Ferrari: "Fantastico essere qui a Milano - ha detto il britannico -, una bellissima città e c'è tanta energia. Non c'è nulla come la passione della Ferrari e dei suoi tifosi. Li vedo, posso toccarli ed è la mia prima esibizione. Molto speciale". Anche Lewis ha poi girato per le strade milanesi, cimentandosi come Leclerc, in alcuni 'donuts'. A metà tracciato è stato raggiunto dal compagno e insieme hanno continuato a girare, prima di salire insieme sulla SF90 per salutare il pubblico milanese. "Grazie a tutti, vi amo" le parole rivolte infine in italiano ai suoi nuovi tifosi da Hamilton che è poi salito sul palco ed è stato intervistato da Sky: "Sono felice di essere qui, è un vero onore essere a Milano. È il mio primo evento con la Ferrari, spero di poter fare un bel lavoro quest'anno. Penso che possiamo lottare per il Mondiale, lavoriamo per questo. Nel 1997 sono venuto per la prima volta in Italia per correre con i kart, quello che ricordo sono la pasta e la pizza. Ma anche la gente, il Paese è davvero bellissimo. Per me è speciale tornare e passare più tempo qui. L'inno di Mameli? L'ho sentito per le vittorie di Schumacher. Conosco la musica ma non tutte le parole, adesso dovrò vincere per sentirlo ancora".