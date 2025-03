Anche Milano ha condannato la Ferrari a vincere

Ferrari, bagno di folla in piazza a Milano

Perché se la scuderia di Formula 1 più vincente di sempre chiama il pilota più vincente di sempre, al secolo Lewis Hamilton, quella parolina elevata al quadrato non può che dare un risultato che rafforza il concetto.

Perché se il bagno di folla di ieri ha evocato quello di Piazza Duomo del 2019, cui quattro giorni dopo seguì la prima vittoria monzese di Charles e con essa l’esplosione della Leclerc-mania, ecco, se lo richiama al punto da averlo fatto girare attorno al Castello Sforzesco con la macchina cui era abbarbicato in occasione di quell'indimenticabile successo, anche le attese che riguardano lui vengono moltiplicate.

Hamilton e Leclerc puntano l'Australia

Perché i due ferraristi sono in partenza per l’Australia, dove il Cavallino un anno fa non vinse semplicemente ma arrivò in parata con due macchine: a occhio, come Lewis e Charles hanno fatto ieri per gioco con le Formula 1 datate, facendo vibrare il torace della gente a colpi di acceleratore.

Perché lo stesso presidente Elkann aveva detto nel 2022 che «vinceremo nel 2026» e ormai ci siamo: il 2026 è un mistero, un’altra dimensione cui non riusciamo ad accedere e la Formula 1, così come la conosciamo, sembra concludersi alla fine di quest’anno.

Perché il 2025, esauriti gli alibi e le deroghe che in oltre sedici anni sono stati concessi, darà una misura del valore della Ferrari al giorno d’oggi. A questo punto serve, al Paese, sapere che la Rossa s’è desta.