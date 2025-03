Hamilton e il curioso dato che lo lega alla Ferrari: cosa accadde nel 2007

Hamilton, feeling immediato con la Ferrari

Per riuscirci gli uomini del Cavallino Rampante hanno ingaggiato il driver più vincente della storia della Formula 1 insieme ad un certo Michael Schumacher, ovvero un Lewis Hamilton molto maturo con le sue 40 primavere ma motivatissimo fin dal suo arrivo alla scuderia, rossa bagnato da un irrefrenabile entusiasmo dei tifosi. Fin dai suoi primi passi a Maranello il sette volte campione del mondo arrivato dalla Mercedes ha fatto capire di non essere venuto alla Ferrari per svernare in attesa della pensione, ma per lasciare un segno indelebile nella sua storia e iin quella dell'automobilismo. Prova ne è già quanto fatto vedere nei test invernali in Bahrain dove il campionissimo inglese è andato meglio del suo compagno di squadra Charles Leclerc, dimostrando di trovarsi già a suo agio con la SF-25: "Nel complesso, sono stati dei giorni fantastici - ha ammesso il sette volte campione del mondo inglese - e abbiamo fatto dei grandi progressi come squadra. L'intero team ha fatto un lavoro incredibile e sono molto entusiasta di arrivare alla prima gara a Melbourne. Non vedo l'ora di correre con loro. Essere qui con la Scuderia Ferrari HP e salire sulla SF-25 qui è una sensazione incredibile. È troppo presto per capire davvero i valori assoluti, ma - ha concluso l'ex Mercedes - tutto sembra procedere per il verso giusto e come squadra stiamo lavorando sul modo migliore per ottimizzare ogni discesa in pista".