"Perché Hamilton può vincere il Mondiale con la Ferrari", l'analisi dalla Francia che esalta i tifosi

Cresce l'attesa per il via ufficiale del Mondiale 2025 di Formula 1, che inizierà ufficialmente il prossimo 16 marzo con il primo Gran Premio in Australia. E mentre si parla di un possibile rischio meteo per la prima gara e addirittura di una possibile squalifica, impazza la discussione sul possibile favorito a laurearsi campione del mondo. Occhi puntati, ovviamente, su Verstappen e Norris, ma c'è anche Lewis Hamilton pronto a far sognare i tifosi della Ferrari.