Hamilton prima del debutto: "Zero pressione. La potenza della Ferrari è una vibrazione diversa" 

Hamilton verso il debutto in Ferrari

"Queste sensazioni mi ricordano il mio primo anno. Quante volte sono andato su e giù per il paddock, guardando il garage rosso, e ora sono effettivamente qui... È qualcosa di davvero bello". Il debutto di Hamilton sulla Ferrari è dietro l'angolo: "Non mi preoccupa perché la pressione che ho messo su me stesso è sempre stata dieci volte più alta di qualsiasi altra - afferma il 7 volte campione britannico - Questo team non mi ha non ha fatto pesare nulla. Ho delle aspettative su me stesso, so cosa posso portare e offrire, sono consapevole di cosa ci vorrà per riuscirci. Si tratta solo di abbassare la testa e lavorare sodo. Bisogna iniziare la stagione e trovare un buon ritmo sto ancora imparando a conoscere la nuova macchina che è molto diversa da quelle che ho guidato nella mia carriera".