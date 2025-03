La Ferrari di Hamilton e Leclerc con una star nel box: la riconoscete?

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Sale l'attesa per l'esordio della Ferrari di Leclerc e Hamilton nella nuova stagione della Formula 1. L'Australia, Melbourne, l'Albert Park saranno la cornice perfetta per la prima della Rossa. Le prove libere - le prime con la Ferrari - di Hamilton non sono andate come forse si aspettava il campione inglese, ma c'è ancora un po' di tempo per sistemare gli ultimi accorgimenti prima di domenica 16 marzo, giorno della gara. Tra l'altro, il debutto dell'ex pilota della Mercedes in un GP con la Ferrari è filato via sotto gli occhi di Raye, pseudonimo di Rachel Agatha Keen, cantautrice britannica che nel corso dell'edizione 2025 dei Grammy Awards ha ricevuto ben tre candidature, tra cui quella di miglior artista esordiente.