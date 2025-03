Leclerc deluso non si nasconde: "Neanche nel peggiore dei casi immaginavo..."

Se Lewis Hamilton si limita a dire che la Ferrari domani in gara ha dei margini, Charles Leclerc, che la Rossa la conosce come le sue tasche, è più netto. E quindi più deluso. Sognava la pole, si deve accontentare del settimo tempo. Una mazzata che gli fa dire che domani non è aria di miracoli (anche se la pioggia potrebbe aiutare) e che la priorità è prendere punti e iniziare a muovere le due classifiche. Poi si vedrà. Sicuramente il monegasco è molto chiaro nell'ammettere la sua frustrazione che è un po' la stessa dei tifosi della Ferrari che, svegli dalle 6, speravano in un inizio di campionato diverso. Senza fare drammi, semplicemente prendendo atto che c'è ancora molto da fare: "Da stamattina la performance non è stata la stessa di ieri, penso di sapere cosa sia successo ma analizziamo i dati e non entrerò nei dettagli. Settimo e ottavo è sicuramente un risultato deludente, anche nel peggiore dei casi non immaginavo questo, ma è solo un punto di partenza".