Ferrari, per Leclerc palleggi a sorpresa: spunta un pallone, che numeri di Charles!

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Mancavano pochi minuti alle qualifiche del Gp D'Australia e Leclerc aveva bisogno di scaricare un po' di tensione prima di scendere in pista per l'esordio stagionale con la Ferrari . E così nel paddock è spuntato un pallone bianco e nero e Charles ha cominciato a palleggiare: destro e sinistro, sinistro e destro, ottima alternanza, discreto controllo e buona tecnica, se l'è cavata piuttosto bene.

Leclerc palleggia prima delle prove

La Ferrari ha postato il video del Leclerc calciatore (con il 16 sulle spalle, come fosse una maglietta da calcio) sul proprio profilo Instagram, tra le storie, aggiugendo la didascalia "Almost quali time", cioè "è quasi tempo di qualifiche". In effetti di lì a poco le due Rosse del monegasco e di Hamilton sarebbero scese in pista concludendo le prove con un settimo e un ottavo posto, un risultato decisamente deludente. Sarà la gara di domani (domenica 16 marzo) a dare però il verdetto finale. E chissà che Leclerc non scarichi di nuovo l'adrenalina con qualche palleggio.