Ferrari, Hamilton stupisce tutti: "Non so nemmeno quali pulsanti dovrò premere"

ROMA - Deludente in pista, sorprendente fuori. L'ottavo posto sulla griglia di partenza di Melbourne non frena la grande attesa per l'esordio in Ferrari di Lewis Hamilton (semaforo verde alle 5 di mattina italiane), ma ad attirare l'attenzione sono soprattutto le parole del pilota britannico alla fine delle qualifiche. "Cavolo, non ho mai guidato la macchina sul bagnato. Non so nemmeno quali pulsanti dovrò premere domani, quindi sarà una novità". Le dichiarazioni rilasciate ad Autosport.com allarmano i tifosi ferraristi, che aspettano con ansia la prima gara stagionale. "Stiamo usando i freni Brembo, che non uso da molto, molto tempo - ha spiegato Hamilton - Quindi non so come si comportano i freni Brembo sul bagnato o quali impostazioni dovremo usare con questa macchina".